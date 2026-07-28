پخش زنده
امروز: -
وزیر امور خارجه در تماس تلفنی با همتای اوکراینی هرگونه تعرض به شهروندان یا منافع جمهوری اسلامی ایران را غیرقابلقبول خواند و بر جبران کامل خسارت تاکید کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی درباره گفت وگوی تلفنی خود با وزیر خارجه اوکراین گفت: «آندری سیبیها وزیر امور خارجه اوکراین (در تماس تلفنی با من) اطمینان داد که حمله به شناور ایرانی غیرعمدی بوده و اوکراین هیچ تمایلی به تشدید تنش ندارد.»
وزیر خارجه کشورمان افزود: «ایران نیز خواهان تشدید تنش نیست، اما صریحاً تأکید کردم که هرگونه تعرض به شهروندان یا منافع ما غیرقابلقبول است. باید خسارات و زیانهای واردشده نیز بهطور کامل جبران شود.»