به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نیرو‌های مسلح یمن روز سه شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «نیرو‌های مسلح عملیات نظامی را علیه نفتکش سعودی NCC Ghazal به دلیل نقض محاصره دریایی اعمال شده بر دشمن سعودی و نادیده گرفتن هشدار‌ها انجام دادند.»

در این بیانیه آمده است که این نفتکش «با تعدادی موشک بالستیک هدف قرار گرفت و به لطف خدا مجبور به عقب‌نشینی و بازگشت» شد.

این بیانیه که در صفحات رسمی رسانه‌های اجتماعی سخنگوی رسمی نیرو‌های مسلح منتشر شد، بر تعهد نیرو‌های مسلح «به ادامه اجرای محاصره دریایی علیه دشمن سعودی، در چارچوب «محاصره برای محاصره» و تشدید جامع برای تشدید جامع» تأکید کرد.

واس خبرگزاری عربستان به نقل از سازمان کل حمل‌ونقل عربستان اعلام کرد که کشتی (ENCELIA) متعلق به یکی از شرکت‌های سعودی، در حین دریانوردی در دریای سرخ مورد هدف قرار گرفت و در نتیجه آن آتش‌سوزی در قسمت جلوی کشتی روی داد.

این سازمان سالم بودن تمامی اعضای خدمه این شرکت را تأیید و اعلام کرد که مراجع ذی‌ربط تمامی اقدامات لازم را برای تأمین امنیت کشتی و خدمه آن و حفاظت از محیط زیست در دریا را انجام داده‌اند.

سازمان کل حمل‌ونقل عربستان مدعی شد که حمله به این نفتکش نقض قوانین و عرف بین‌المللی است.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس هم از وقوع یک حادثه امنیتی در دریای سرخ خبر داد.

این سازمان اعلام کرد ناخدای یک نفتکش از شنیده شدن صدای انفجار هنگام عبور از جنوب دریای سرخ خبر داده است. سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس تأکید کرد تاکنون هیچ گزارشی از خسارت‌های زیست‌محیطی دریافت نشده است.