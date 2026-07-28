سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان گفت: در راستای سیاست‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی برای روزآمدسازی و غنی‌سازی مجموعه منابع کتابخانه‌ها و پاسخگویی مؤثر به نیاز‌های مطالعاتی اقشار مختلف جامعه، نزدیک به ۲ هزار نسخه کتاب جدید در طرح ملی «شهرزاد» به کتابخانه‌های عمومی استان تهران افزوده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، یاسرتقوی؛ سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان با بیان این خبر اظهار کرد: در راستای سیاست‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای روزآمدسازی و غنی‌سازی مجموعه منابع کتابخانه‌ها و پاسخگویی مؤثر به نیاز‌های مطالعاتی اقشار مختلف جامعه، قریب به ۲ هزار نسخه کتاب جدید در طرح ملی «شهرزاد» به کتابخانه‌های عمومی استان تهران افزوده شد.

وی با بیان اینکه این طرح در حوزه تأمین و توزیع منابع کتابخانه‌ای با کیفیت و ارزشمند در بخش رمان و داستان‌های ایرانی و خارجی ویژه گروه سنی بزرگسال است افزود: طرح ملی «شهرزاد» از تاریخ ۱۷ خردادماه آغاز شد و یک هزار و ۳۵۰ عنوان کتاب از تازه‌های نشر و عناوین پایه حوزه قصه و رمان از طریق سامانه سامان در اختیار مسئولان کتابخانه‌های عمومی قرار گرفت تا بر اساس اعتبار تخصیص یافته نسبت به انتخاب منابع مورد نیاز کتابخانه خود بر پایه شناخت دقیق از نیاز‌های مطالعاتی، گروه‌های سنی و ویژگی‌های فرهنگی هر منطقه اقدام کنند.

تقوی تصریح کرد: پس از تأمین کتاب‌ها، از تاریخ ۲۰ تیرماه ارسال نخستین بسته کتاب‌های انتخاب شده به کتابخانه‌های عمومی استان آغاز و منابع جدید در کتابخانه‌ها استقرار یافت و هم‌اکنون آماده امانت و بهره‌برداری علاقه‌مندان است.

سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران با بیان اینکه ۱۶۸ باب کتابخانه عمومی استان در قالب طرح ملی «شهرزاد» مشارکت فعال داشته‌اند، گفت: در این طرح، با اختصاص ۹۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اعتبار، عناوینی از تازه‌ترین و شاخص‌ترین آثار حوزه داستان، رمان، ادبیات معاصر و آثار برگزیده ایرانی و خارجی برای کتابخانه‌های عمومی استان در نظر گرفته شده که نقش مؤثری در به‌روزرسانی و تقویت مجموعه منابع داستانی کتابخانه‌های استان خواهد داشت.