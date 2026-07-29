رئیس ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت آموزش و پرورش استان همدان گفت:هیچ مدرسه‌ای مجاز به دریافت وجه غیرقانونی در زمان ثبت‌نام نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، جمشیدی با استناد به ماده ۱۳۳ آیین‌نامه اجرایی مدارس، هرگونه دریافت وجه به عنوان شرط ثبت‌نام را ممنوع اعلام کرد و افزود: ثبت‌نام دانش‌آموزان نباید با چالش و دغدغه همراه شود.

او تصریح کرد: مدارس فقط مجاز به دریافت هزینه بیمه حوادث و کتب درسی هستند.

رئیس ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش همدان گفت: اولیا می‌توانند هرگونه نارضایتی از روند ثبت‌نام را از طریق سامانه «مای‌مدیو» برای مدارس دولتی و سامانه «مشارکت‌ها» برای مدارس غیردولتی ثبت کنند.

جمشیدی همچنین از نصب «کیو آر کد» نظارتی در تابلوی اعلانات مدارس خبر داد و افزود: آموزش و پرورش استان همدان به عنوان پایلوت، سامانه ۱۲۸ را برای رسیدگی به فوریت‌های اداری راه‌اندازی کرده است.