به گفته سیبیها هدف اقدامات اوکراین مقابله با تهاجم روسیه بوده و هرگز قصد هدف قراردادن مردم و کشتی‌های غیرنظامی را نداشته‌ است و این موضوع درباره ایران در حادثه اخیر نیز صادق است.

رژیم اوکراین بامداد شنبه ۳ مرداد با حمله به شناور تجاری ایرانی در دریای خزر موجب انفجار کشتی و شهادت یک ملوان و زخمی شدن یک نفر دیگر شد.

در همین خصوص، وزارت امور خارجه با محکوم کردن حمله اوکراین، این اقدام را مصداق تجاوز، نقض منشور ملل متحد و عاملی برای تشدید ناامنی دانست و بر حق ایران برای دفاع از منافع و امنیت ملی خود تأکید کرد. همچنین کاردار موقت اوکراین در تهران به وزارت امور خارجه احضار و اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به او ابلاغ شد.