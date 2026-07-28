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سید عباس عراقچی و آندری سیبیها تلفنی درباره تحولات اخیر در روابط ایران و اوکراین رایزنی کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و آندری سیبیها وزیر امور خارجه اوکراین عصر سهشنبه تلفنی درباره تحولات اخیر در روابط دو کشور گفتگو کردند.
در همین حال وزیر خارجه اوکراین در پیامی ادعا کرد: در تماس با سیدعباس عراقچی وزیر خارجه ایران اعلام کرده که هدف کییف پرهیز از تشدید غیرضروری تنش است.
به گفته سیبیها هدف اقدامات اوکراین مقابله با تهاجم روسیه بوده و هرگز قصد هدف قراردادن مردم و کشتیهای غیرنظامی را نداشته است و این موضوع درباره ایران در حادثه اخیر نیز صادق است.
رژیم اوکراین بامداد شنبه ۳ مرداد با حمله به شناور تجاری ایرانی در دریای خزر موجب انفجار کشتی و شهادت یک ملوان و زخمی شدن یک نفر دیگر شد.
در همین خصوص، وزارت امور خارجه با محکوم کردن حمله اوکراین، این اقدام را مصداق تجاوز، نقض منشور ملل متحد و عاملی برای تشدید ناامنی دانست و بر حق ایران برای دفاع از منافع و امنیت ملی خود تأکید کرد. همچنین کاردار موقت اوکراین در تهران به وزارت امور خارجه احضار و اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به او ابلاغ شد.