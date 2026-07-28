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کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رای حضور نیافتن تیم مس رفسنجان برابر صنعت نفت آبادان را اعلام کرد که بر این اساس نفتیها لیگ برتری شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در پی حضور نیافتن تیم فوتبال مس رفسنجان در دیدار پلیآف مقابل صنعت نفت آبادان، نتیجه این بازی را ۳ بر صفر به سود صنعت نفت اعلام کرد تا با این حکم نفتیها به لیگ برتر صعود کرده و مس رفسنجان به دسته پایینتر برود. بر اساس رای اعلام شده این موضوع قابل تجدیدنظرخواهی در کمیته استیناف خواهد بود.
تیمهای فوتبال صنعت نفت آبادان و مس رفسنجان طبق برنامه قرار بود ساعت ۱۸:۴۵ چهارشنبه ۳۱ تیر در دیدار پلیآف به مصاف هم بروند که مسیها در این بازی حاضر نشد.
مسئولان این تیم پیش از این اعلام کرده بودند موضوع را از طریق مجامع بینالمللی ورزش پیگیری خواهند کرد.