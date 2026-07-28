اعزام ۴۸۰۰ زائر اربعین از لرستان به مهران با ناوگان عمومی
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای استان لرستان گفت: از ۲۵ تیر تا ۵ مرداد، ۴ هزار و ۸۸۴ زائر اربعین حسینی با ناوگان حمل و نقل عمومی از مبدا استان به مرز مهران اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای استان لرستان گفت: با برنامه ریزیهای صورت گرفته در راستای اجرای دستورالعملهای ابلاغی و تلاش شبانه روزی کارکنان، فعالان و صنوف حمل و نقل عمومی مسافر استان، از ۲۵ تیر تا ۵ مرداد سال جاری، ۴هزار و ۸۸۴ زائر عتبات عالیات از طریق ۱۹۰ سفر با ناوگان حمل و نقل عمومی استان جابجا شدند.
رضا عبدی ادامه داد: از این تعداد زائران اعزام شده به مرز مهران تعداد ۳ هزار ۸۰۸ نفر از زائران با ۱۰۰ دستگاه اتوبوس، هزار و ۶۲ زائر نیز با ۸۴ دستگاه مینی بوس و ۱۴ زائر با ۶ دستگاه سواری کرایه منتقل شدهاند.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان لرستان اضافه کرد: زائران گرامی برای مسیریابی دریافت اطلاعات مسیرهای منتهی به، مرزها اماکن بین راهی و ثبت شکایات و پیشنهادات با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راههای کشور تماس بگیرید.