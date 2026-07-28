مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان با تأکید بر نقش مؤثر سازمان‌های مردم‌نهاد در شرایط بحرانی و اجتماعی، خواستار فعال‌سازی هرچه بیشتر این تشکل‌ها و تسهیل روند صدور مجوز توسط دستگاه‌های اجرایی استان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید سیلاوی با تأکید بر لزوم سرعت‌بخشی به روند صدور مجوز تشکل‌ها در دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌هایی از جمله اداره‌کل بهزیستی، نیروی انتظامی، دادگستری، اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اداره‌کل ورزش و جوانان، حفاظت محیط زیست و دیگر نهاد‌های متولی صدور مجوز، تسهیل و تسریع در فرآیند‌های مرتبط با تشکل‌های مردم‌نهاد را در دستور کار خود قرار دهند.

وی با اشاره به نقش تشکل‌های مردمی در مدیریت بحران، افزود: سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه‌ها و مؤسسات مردمی به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، می‌توانند حلقه واسط مؤثری میان دولت و جامعه باشند و در شرایط جنگ و بحران، بخش قابل‌توجهی از امور را مدیریت و ساماندهی کنند.

سیلاوی با اشاره به آسیب‌های ناشی از جنگ تحمیلی و بحران‌های طبیعی، بیان داشت: در چنین شرایطی آسیب‌های متعددی متوجه مردم است؛ از خسارت‌های ناشی از تخریب اموال گرفته تا آسیب‌های روحی، روانی و جسمی. همچنین خانواده‌هایی در این مسیر عزیزان خود را تقدیم کرده یا شاهد جانبازی و مجروح شدن اعضای خانواده بوده‌اند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان از تلاش‌ها و حضور مؤثر سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه‌ها و مؤسسات مردمی در دوران جنگ تحمیلی و بحران قدردانی و عنوان کرد: حضور فعال این مجموعه‌ها در عرصه‌های مختلف، موجب تقویت روحیه مقاومت و همبستگی اجتماعی شد و این وحدت ملی، سرمایه‌ای اجتماعی ارزشمند برای کشور است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهدای جنگ‌های تحمیلی اخیر و حملات دشمن در سال ۱۴۰۵، بر ضرورت ادامه راه شهدا تأکید کرد و افزود: فرهنگ ایثار و شهادت باید همواره در جامعه زنده نگه داشته شود و وظیفه ماست تا از آلام مردم در چنین شرایطی به هر طریقی بکاهیم.

سیلاوی با اشاره به فرارسیدن ۲۲ مرداد، روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی، از سازمان‌های مردم‌نهاد استان خواست با برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و خدماتی، ضمن معرفی ظرفیت‌ها و دستاورد‌های خود، نقش مؤثرتری در افزایش مشارکت اجتماعی و خدمت‌رسانی به مردم ایفا کنند.