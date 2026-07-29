برای توسعه زیرساخت‌ها و بهبود خدمات شهری و روستایی، اعتبارات عمرانی شهرستان بروجن با رویکرد اولویت‌بخشی به طرح‌های نیمه‌تمام، توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،فرماندار بروجن گفت:سهم شهرستان بروجن از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال جاری ۲۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به سال گذشته شاهد ۱۴ درصد افزایش بود.

وی تأکید کرد: که این اعتبارات میان بیش از ۱۵۰ طرح در حوزه‌های مختلف از جمله راهداری، عمران شهری و روستایی، بهداشت، آموزش و بخش‌های فرهنگی و خدماتی تقسیم شده است.

فرماندار بروجن با اشاره به استراتژی تخصیص منابع، تصریح کرد: در فرآیند توزیع اعتبار، اولویت اصلی با تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالا و طرح‌های دارای ضرورت است.

وی از دستگاه‌های اجرایی خواست با سرعت عمل بالا، نسبت به تبادل موافقت‌نامه‌ها و آغاز عملیات اجرایی اقدام کنند تا با جلوگیری از بازگشت منابع به سازمان برنامه و بودجه، پروژه‌ها در بازه زمانی مقرر به بهره‌برداری برسند.