به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴ صفر ۱۴۴۸ هجری قمری و ۲۹ جولای ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۳ و ۵۹ دقیقه

طلوع آفتاب: ۵ و ۳۰ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۲۲ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۹ و ۱۳ دقیقه

اذان مغرب: ۱۹ و ۳۲ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۷ دقیقه

ذکر روز سه شنبه:

۱۰۰ مرتبه یا أَرْحَمَ الرَّاحِمِین

حدیث روز:

پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَدْعُوَ اللَّهَ فَقَدِّمْ صَلَاةً أَوْ صَدَقَةً، أَوْ خَیْراً أَوْ ذِکْراً.

هر گاه خواستى دعا کنى، پیش از آن، نمازى بخوان یا صدقه‌ای بده یا کار خیرى بکن یا ذکرى بگو. (مستدرک الوسائل، ج۵، ص۱۹۹)

احکام شرعی:

بلعیدن غذای خونی

سوال) اگر در حال جویدن غذا، داخل دهان خون آمده باشد، وظیفه چیست؟

جواب) خوردن خون، حرام است و در صورتی که غذا به خون آلوده شده باشد باید بیرون بریزد. (استفتائات مقام معظم رهبری)