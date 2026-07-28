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برنامه کامل مسابقات خیبر خرمآباد در لیگ برتر فصل جدید اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، برنامه هفده هفته نخست تیم خیبر خرمآباد در رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور مشخص شد.
شاگردان خیبر در فصل جدید، دیدارهای حساس و دشواری را برابر مدعیان و قدرتهای سنتی فوتبال ایران پیش رو دارند.
بر اساس برنامه اعلامشده، خیبر کار خود را در هفته نخست با میزبانی از فجرسپاسی شیراز در ورزشگاه تختی خرمآباد آغاز خواهد کرد. این دیدار نخستین آزمون جدی سبزپوشان خرمآبادی در فصل جاری محسوب میشود.
در ادامه، نماینده لرستان در هفته دوم به مصاف مس شهر بابک خواهد رفت و سپس در هفته سوم بار دیگر در خانه میزبان پیکان تهران است.
از جمله حساسترین دیدارهای خیبر در نیمفصل نخست، رویارویی با پرسپولیس تهران در هفته هفتم، سپاهان اصفهان در هفته یازدهم و استقلال تهران در هفته سیزدهم است که هر سه بازی در ورزشگاه تختی خرمآباد برگزار خواهد شد.
همچنین خیبر در هفتههای چهارم، ششم، هشتم، دهم، دوازدهم، چهاردهم، پانزدهم و هفدهم به ترتیب میهمان تیمهای آلومینیوم اراک، نساجی مازندران، چادرملو اردکان، گلگهر سیرجان، تراکتور تبریز، شمس آذر قزوین، صنعت نفت آبادان و ذوبآهن اصفهان خواهد بود و در هفته شانزدهم نیز در خانه پذیرای ملوان بندر انزلی است.