با هدف فراهم آوردن امکانات رفاهی و خدماتی برای زائران اربعین حسینی، ۱۲ موکب در شهرستان رومشکان برای پذیرایی از زوار مستقر شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، فعالان و خیرین شهرستان رومشکان با هدف میهمان‌نوازی از زائران راه اربعین، ۱۲ موکب خدماتی را در مسیر‌های پرتردد و نقاط مشخص استقرار داده‌اند. این موکب‌ها وظیفه ارائه خدمات رفاهی، غذایی و بهداشتی به زائران را بر عهده دارند.

مسئولان مربوطه اعلام کردند که این فعالیت‌های خدماتی محدود به روز اربعین نیست و تمامی این ۱۲ موکب تا ۵ روز پس از اربعین حسینی نیز به فعالیت خود ادامه خواهند داد تا زائرانی که در روز‌های پس از اربعین در مسیر هستند، از خدمات این موکب‌ها بهره‌مند شوند.