خدمترسانی به زائران با ۱۲ موکب در شهرستان رومشکان
با هدف فراهم آوردن امکانات رفاهی و خدماتی برای زائران اربعین حسینی، ۱۲ موکب در شهرستان رومشکان برای پذیرایی از زوار مستقر شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، فعالان و خیرین شهرستان رومشکان با هدف میهماننوازی از زائران راه اربعین، ۱۲ موکب خدماتی را در مسیرهای پرتردد و نقاط مشخص استقرار دادهاند. این موکبها وظیفه ارائه خدمات رفاهی، غذایی و بهداشتی به زائران را بر عهده دارند.
مسئولان مربوطه اعلام کردند که این فعالیتهای خدماتی محدود به روز اربعین نیست و تمامی این ۱۲ موکب تا ۵ روز پس از اربعین حسینی نیز به فعالیت خود ادامه خواهند داد تا زائرانی که در روزهای پس از اربعین در مسیر هستند، از خدمات این موکبها بهرهمند شوند.
این اقدام که با همت خیرین و گروههای اجتماعی انجام شده، نشاندهنده همبستگی مردم منطقه در حمایت از پیادهرویهای اربعین است.