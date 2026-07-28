امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۵/۰۵/۰۶

«یک نفر این هوش مصنوعی رو از دست ترامپ بگیره» این را کاربران فضای مجازی گفته‌اند در روز‌هایی که ترامپ مشغول ساختن آرزوهایش با هوش مصنوعی بوده.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۶- ۲۲:۱۲
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
خشاب خالی ترامپ؛ ذخایر موشک‌های راهبردی آمریکا ته کشید
خشاب خالی ترامپ؛ ذخایر موشک‌های راهبردی آمریکا ته کشید
۱۴۰۵-۰۵-۰۵
اعدام دو تروریست در میدان شهید علیخانی اصفهان
اعدام دو تروریست در میدان شهید علیخانی اصفهان
۱۴۰۵-۰۵-۰۶
اعتراف‌هایی که سند جنایت است
اعتراف‌هایی که سند جنایت است
۱۴۰۵-۰۵-۰۶
شاه راه انرژی در قفل ایران
شاه راه انرژی در قفل ایران
۱۴۰۵-۰۵-۰۵
خبرهای مرتبط

مرگ لیندسی گراهام، ترامپ را به فکر مرگ خودش انداخته است

آمریکا همانقدر که آسیب می‌زند شاید به اندازه آن یا بیشتر آسیب می‌بیند

تاکید سفیر ایران در چین به تأثیرات تجاوز نظامی آمریکا بر اقتصاد منطقه و جهان

بی اعتمادی سناتور‌های جمهوری خواه به وزیر جنگ آمریکا

درصورت استفاده از دارایی‌های ایران اجازه تردد نخواهید داشت

برچسب ها: گیجگاه ، هوش مصنوعی ، ترامپ
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 