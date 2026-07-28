به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، ستار هاشمی در نشست شورای اداری استان کرمانشاه با اشاره به اینکه از میان هفت طرح ملی هوشمندسازی دولت، یکی با محوریت دانشگاه رازی کرمانشاه در حال اجراست گفت: این طرح می‌تواند زمینه‌ساز نقش‌آفرینی نخبگان، دانشگاهیان و جوانان استان در توسعه فناوری‌های نوین و اقتصاد دیجیتال کشور باشد.

وی افزود: هیچ خدمتی در کشور بدون بستر ارتباطی پایدار و امن قابل ارائه نیست و در سفر به کرمانشاه نیز ۲۰۶ طرح ارتباطی با سرمایه‌گذاری بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان افتتاح و عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه خدمات ارتباطی کشور در طول جنگ بدون وقفه ادامه یافت گفت: پایداری شبکه ارتباطی فقط به معنای برقراری تماس تلفنی یا ارسال پیامک نیست، بلکه امروز تمام خدمات کشور بر بستر ارتباطات ارائه می‌شود و حتی ارائه خدمات حضوری دستگاه‌های اجرایی نیز به زیرساخت‌های ارتباطی وابسته است.

وی افزود: چند روز پیش نیز در نجف اشرف با مسئولان عراقی دیدار و گفت‌و‌گو داشتیم و برای ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی اربعین همچون توسعه رومینگ اپراتور‌های همراه، امکان استفاده بهتر از سکو‌های داخلی، تقویت ارتباطات بین دو کشور و گسترش همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان ایران و عراق توافقات خوبی حاصل شد.

وزیر ارتباطات با اشاره به تکالیف قانونی دولت در برنامه هفتم پیشرفت گفت: بر اساس مواد ۶۴ و ۶۵ این برنامه، موظف هستیم تا پایان برنامه همه روستا‌های بالای ۲۰ خانوار را به شبکه ارتباطی باکیفیت متصل کنیم تا مردم بتوانند از خدمات آموزش، سلامت، دولت الکترونیک و سایر خدمات دیجیتال بهره‌مند شوند.

وی افزود: مناطق کوهستانی و کمتر برخوردار استان کرمانشاه به دلیل شرایط خاص جغرافیایی، در سال‌های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، اما در دولت چهاردهم با تأکید رئیس‌جمهور بر پیوست عدالت برای همه طرح‌ها توسعه ارتباطات در این مناطق با جدیت دنبال خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، اجرای طرح جی‌نف را از برنامه‌های مهم وزارت ارتباطات دانست و اظهار کرد: این طرح با حمایت رئیس‌جمهور و همکاری نزدیک دولت و قوه قضائیه، نقش مهمی در ایجاد شفافیت، هویت‌بخشی به املاک و ساماندهی اسناد رسمی دارد و استان کرمانشاه در اجرای این طرح از استان‌های پیشرو کشور به شمار می‌رود.

هاشمی در پایان با قدردانی از مردم و مسئولان استان کرمانشاه، به‌ویژه در مدیریت شرایط جنگی، خاطرنشان کرد: کرمانشاه از استان‌هایی بود که بیشترین حجم حملات دشمن را تجربه کرد، اما با تلاش مدیران، نیرو‌های اجرایی و همراهی مردم، اجازه داده نشد آرامش جامعه برهم بخورد یا خللی در تأمین نیاز‌های مردم ایجاد شود.