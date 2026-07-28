به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهید مدافع نظم و امنیت ستوان سوم محمدجواد عفری در شهرستان دشت آزادگان برگزار خواهد شد.



این مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهید نظم و امنیت ستوان سوم محمدجواد عفری روز چهارشنبه ۷ مرداد ماه ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه در شهر سوسنگرد تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.



گفتنی است این شهید والامقام در شهرستان آبادان و در درگیری با اشرار مسلح مجروح شد و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.