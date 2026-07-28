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زمان و مکان مراسم تشییع و خاکسپاری ستوان سوم شهید محمدجواد عفری از شهدای مدافع نظم و امنیت استان خوزستان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهید مدافع نظم و امنیت ستوان سوم محمدجواد عفری در شهرستان دشت آزادگان برگزار خواهد شد.
این مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهید نظم و امنیت ستوان سوم محمدجواد عفری روز چهارشنبه ۷ مرداد ماه ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه در شهر سوسنگرد تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.
گفتنی است این شهید والامقام در شهرستان آبادان و در درگیری با اشرار مسلح مجروح شد و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.