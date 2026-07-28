به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی گفت: به منظور زیارت مرقد مطهر حضرت امام رضا علیه السلام و مرقد امام شهید حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای ۲۵ نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور سراسر استان عازم مشهد مقدس شدند و برای اولین بار به زیارت مرقد مطهر امام شهید امت رفتند.

مصلحی افزود: این دانشجویان از هشت دانشگاه پیام نور سراسر استان به مشهد اعزام شدند که به مدت دو روز در مشهد اقامت خواهند داشت.