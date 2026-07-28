امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

اعدام دو تروریست در میدان شهید علیخانی اصفهان

حکم اعدام دو عامل شهادت چهار مامور فراجا اجرا شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۶- ۲۱:۵۸
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
خشاب خالی ترامپ؛ ذخایر موشک‌های راهبردی آمریکا ته کشید
خشاب خالی ترامپ؛ ذخایر موشک‌های راهبردی آمریکا ته کشید
۱۴۰۵-۰۵-۰۵
اعدام دو تروریست در میدان شهید علیخانی اصفهان
اعدام دو تروریست در میدان شهید علیخانی اصفهان
۱۴۰۵-۰۵-۰۶
اعتراف‌هایی که سند جنایت است
اعتراف‌هایی که سند جنایت است
۱۴۰۵-۰۵-۰۶
شاه راه انرژی در قفل ایران
شاه راه انرژی در قفل ایران
۱۴۰۵-۰۵-۰۵
خبرهای مرتبط

جنایت‌کاران حادثۀ تروریستی ملک‌شهر اصفهان اعدام شدند

اجرای حکم اعدام عنصر فعال گروهک تروریستی در کودتای دی ۱۴۰۴

حکم اعدام عنصر فعال یک گروهک تروریستی در کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴ اجرا شد

اعدام، مجازات عاملان جنایت در میدان شهید علیخانی اصفهان

برچسب ها: حکم اعدام ، اعدام قاتل ، تروریست
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 