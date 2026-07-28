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پنج ماه فریاد حمایت از نیروهای مسلح در کف خیابان

مردم حماسه‌ساز ایران صد و پنجاه شب است که خستگی ناپذیر و مصمم پشت حافظان این آب و خاک ایستاده اند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۰۶- ۲۱:۴۷
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برچسب ها: تجمعات مردمی ، حمایت از ایران ، اقتدار ملی
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