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اربعین، بازگشت به ریشههای انسانیت و تمرینی دوباره برای زیستن با معانی عشق، ایثار و فداکاری است؛ مسیری که در آن هر قدم، بازخوانیِ درسهای جاودان امام حسین (ع) برای بشریت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، پیادهروی اربعین، تنها یک سفر برای رسیدن به مقصدی جغرافیایی نیست؛ بلکه سفری است برای رسیدن به یک مقصد معنوی. در این مسیر، میلیونها جان، با پای دل به سوی کربلا گام برمیدارند تا درسهای آزادی و صبر را که از گلوی عطشان عاشورا جاری شد، دوباره بیاموزند.
در میانه این مسیر، جلوههای بینظیر انسانی، چشم جهانیان را میدرخشاند. از دستهای بخشنده خادمان گرفته تا لبخندهای همدلانه زائران، همه و همه، بازتابی از فرهنگ عاشورا در دنیای امروز است. اربعین، مکتبی است که در آن عشق، مرزها را فرو میریزد و دلهای تشنهی حق را به هم پیوند میزند.
این پیادهروی، تکرارِ مداومِ یک پیام است؛ پیامی که قرنها پس از واقعه کربلا، همچنان در رفتار و سبک زندگی ما جاری است. اربعین، تمرینِ دوبارهی حسینی زیستن است؛ تمرینی که نشان میدهد راه سیدالشهدا (ع) با عشق به او، در خون و جانِ نسلهای آینده، زنده و ماندگار خواهد بود.