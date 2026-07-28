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فرماندار بهارستان در مراسم بدرقه زائران اربعین حسینی در مصلای نسیمشهر، از اعزام بیش از ۲ هزار نفر از شهروندان این شهرستان در قالب کاروانهای مختلف از ۲۷ تیر تا ۸ مرداد خبر داد و تأکید کرد تمامی مقدمات برای اعزام منظم و ایمن زائران توسط ستاد اربعین فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرفی فرماندار بهارستان با اشاره به هماهنگیها و برنامهریزیهای انجام شده در ستاد اربعین شهرستان اظهار کرد: با همکاری و همافزایی دستگاههای اجرایی و اعضای ستاد اربعین، تمامی مقدمات لازم برای اعزام منظم، ایمن و شایسته زائران فراهم شده است و بر اساس برنامهریزی صورتگرفته، بیش از ۲ هزار نفر از شهروندان شهرستان بهارستان از ۲۷ تیرماه تا ۸ مردادماه، در قالب کاروانهای مختلف از شهرهای نسیمشهر، گلستان و صالحیه به زیارت اربعین حسینی اعزام میشوند.
شرفی با بیان اینکه خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) افتخاری بزرگ برای مجموعه مدیریتی شهرستان است، افزود: راهپیمایی اربعین، بزرگترین اجتماع معنوی جهان اسلام و جلوهای از وحدت، ایمان، ولایتمداری و عشق به اهلبیت (ع) است و همه دستگاههای شهرستان با تمام ظرفیت در مسیر خدمترسانی به زائران تلاش میکنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر پیامهای عمیق نهضت عاشورا، اظهار داشت: زائرانی که توفیق حضور در این اجتماع عظیم را یافتهاند، ادامهدهنده راه امام شهید حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هستند و حضور آنان در این مسیر، تجدید بیعت با فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت است.
فرماندار بهارستان با اشاره به جایگاه والای رهبر شهید در تداوم مسیر عزت و اقتدار انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: امروز ملت ایران بیش از هر زمان دیگری خود را پاسدار آرمانهای رهبر شهید و شهدای والامقام انقلاب اسلامی میداند. خون پاک رهبر شهید، فرماندهان سرافراز، مدافعان وطن، شهدای دفاع مقدس و کودکان و مردم بیگناهی که جان خود را در راه عزت، استقلال و امنیت ایران اسلامی فدا کردند، سرمایهای ماندگار برای استمرار راه مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار است.
وی افزود: راهپیمایی اربعین تنها یک سفر زیارتی نیست، بلکه نمایش عظیم اقتدار جبهه حق، همبستگی امت اسلامی و تجدید عهد با آرمانهای عاشورا، ولایت و شهداست و زائران با حضور در این حرکت عظیم، پیام ایستادگی، آزادگی و وفاداری به ارزشهای انقلاب اسلامی را به جهانیان مخابره میکنند.
شرفی در پایان از تلاش اعضای ستاد اربعین، شهرداریها، نیروهای انتظامی، امدادی، خدماترسان و همه دستاندرکاران اعزام زائران قدردانی و برای زائران شهرستان بهارستان سفری ایمن، معنوی و همراه با قبولی زیارت از درگاه خداوند متعال آرزو کرد.ر