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در شانزدهمین روز از تیر، میلیونها نفر در مراسم وداع با قائد شهید امت اسلام حضور یافتند. شرکتکنندگان در این مراسم با در دست داشتن پرچمهای ملی، بر پیوند میان همبستگی مردمی و تداوم مسیرِ راهبردیِ امام شهید تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نيمه تيرماه شهر خون و قیام، شاهد وداع میلیون ها عاشق و دلداده و ثبت صحنه های ماندگار از همبستگی ملی و قدرشناسی مردم از شهید قائد امت اسلام بود. عزاداران خامنه ای کبیر در شانزدهمین روز از تیرماه با در دست داشتن پرچم های ایران و خونخواهی امام شهید تاکید کردند: ادامه دهنده راه پیشوای شهیدشان هستند و در ادامه این مسیر، ثابت قدم خواهند ماند.