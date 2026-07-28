به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نيمه تيرماه شهر خون و قیام، شاهد وداع میلیون ها عاشق و دلداده و ثبت صحنه های ماندگار از همبستگی ملی و قدرشناسی مردم از شهید قائد امت اسلام بود. عزاداران خامنه ای کبیر در شانزدهمین روز از تیرماه با در دست داشتن پرچم های ایران و خونخواهی امام شهید تاکید کردند: ادامه دهنده راه پیشوای شهیدشان هستند و در ادامه این مسیر، ثابت قدم خواهند ماند.