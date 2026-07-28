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استاندار زنجان با تأکید بر ظرفیتهای گسترده اقتصادی استان، خواستار نقشآفرینی راهبردی نظام بانکی در مسیر توسعه، حمایت از طرحهای پیشران و هدایت منابع مالی به سمت تولید واقعی شد.
سید محسن صادقی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور محمد بیگدلی، مدیرعامل بانک گردشگری، مدیران شبکه بانکی استان، جمعی از فعالان اقتصادی و مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد، با اشاره به عملکرد شبکه بانکی استان در حمایت از اقتصاد و تولیدگفت: رشد ۸۰ درصدی پرداخت تسهیلات در یک فصل نسبت به مدت مشابه سال گذشته توسط نظام بانکی استان، نشاندهنده عملکرد قابل تقدیر بانکها با وجود محدودیتها و شرایط موجود است.
وی افزود: این نشستها میتواند زمینهساز ایجاد مسیرهای جدید برای توسعه پایدار منطقه با تکیه بر مزیتهای بیبدیل زنجان باشد.
صادقی با بیان اینکه زنجان از ظرفیتهای ممتازی در حوزههای مختلف برخوردار است، گفت: کسب رتبه سوم کشور در امنیت سرمایهگذاری، برخورداری از زیرساختهای پایدار انرژی و ارتباطات، قرار گرفتن در کریدور اصلی ترانزیتی کشور، تولید سالانه حدود سه میلیون تن محصولات کشاورزی، وجود بزرگترین معدن سرب و روی خاورمیانه و فعالیت صدها واحد صنعتی و معدنی، این استان را به بستری آماده برای جهش اقتصادی تبدیل کرده است.
استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت تناسب میان ظرفیتهای استان و حضور مؤثر نهادهای مالی، افزود: بانکها باید از یک نهاد صرفاً پولی به یک شریک توسعه در استان ارتقا یابند و در کنار تأمین مالی، در پیشبرد طرحهای راهبردی و توسعهای نیز نقشآفرینی کنند.
وی تسریع در پرداخت تسهیلات مصوب سفر ریاست جمهوری، اختصاص خط اعتباری ویژه برای طرحهای پیشران استان در سالهای ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶، حمایت از توسعه نیروگاههای خورشیدی، سرمایهگذاری در حوزه گردشگری، هتلسازی و مجتمعهای رفاهی نسل جدید در مسیرهای ترانزیتی را از مهمترین مطالبات استان از شبکه بانکی عنوان کرد.
صادقی با اشاره به برنامه استان برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: یک هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی استان برای احداث نیروگاههای خورشیدی اختصاص یافته و اقلیم زنجان ظرفیت ویژهای برای سرمایهگذاری در این حوزه فراهم کرده است.
وی همچنین بر ضرورت تمرکز حسابها و گردش مالی شرکتهای بزرگ در داخل استان تأکید کرد و گفت: پذیرفتنی نیست مجموعههایی که از ظرفیتهای زیرساختی، امنیت سرمایهگذاری، نیروی انسانی و منابع استان استفاده میکنند، گردش مالی اصلی خود را به خارج از استان منتقل کنند و هنگام نیاز به منابع مالی به شبکه بانکی استان مراجعه کنند.
استاندار زنجان در ادامه، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی را ضرورتی اجتنابناپذیر دانست و افزود: دوران اتکای مطلق به تسهیلات سنتی بانکی سپری شده است و لازم است با آموزش و آشنایی فعالان اقتصادی با روشهای جدید تأمین مالی، زمینه کاهش فشار بر منابع بانکی و افزایش سرعت اجرای طرحهای توسعهای فراهم شود.
وی در پایان بر استمرار همکاری و همافزایی میان دولت، شبکه بانکی و بخش خصوصی برای استفاده از ظرفیتهای استان و تحقق توسعه اقتصادی پایدار تأکید کرد.