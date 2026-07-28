کاروان جان‌فدایان آذربایجان ایران با حرکت از خاک آذربایجان و عبور از خاستگاه انقلاب، مسیر خود را به سوی خلیج فارس آغاز کرد؛ سفری برای همبستگی ملی و همدردی با مردم قهرمان جنوب.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کاروان جان‌فدایان آذربایجان ایران در مسیر سفر خود به خلیج فارس، با توقف در خاستگاه انقلاب و حضور در حرم مطهر، پیام وحدت و ایستادگی ملی را ابلاغ کرد.

اعضای این کاروان که هدف از حرکت خود را همدردی با مردم قهرمان و مقاوم جنوب و حمایت از حاکمیت ایران در خلیج فارس اعلام کردند، طی این مسیر بر ضرورت همبستگی تمام اقوام و مناطق ایران در برابر تهدیدات خارجی تأکید ورزید. اعضای کاروان تأکید کردند که این سفر، روایتی از اتحاد ملی و ایستادگی در برابر دشمنان وطن است.