معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان گفت: مشمولان غایبی که وضعیت خدمتی خود را مشخص نکنند با عدم برخورداری از هرگونه تسهیلات دولتی و اشتغال در سازمان‌ها و کارگاه‌های دولتی و خصوصی مواجه می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمان گفت: مشمولان غایبی که وضعیت خدمتی خود را مشخص نکنند علاوه بر اضافه خدمت، با تشدید محدودیت‌هایی همچون عدم صدور مجوز خروج از کشور، عدم برخورداری از هرگونه تسهیلات دولتی و اشتغال در سازمان‌ها و کارگاه‌های دولتی و خصوصی مواجه می‌شوند.

براساس ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی هرگونه بهره مندی از تسهیلات دولتی ازجمله دریافت وام، پروانه کسب و کار، کاندیدا شدن در کلیه انتخابات کشوری و استخدام شدن به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و روزمزد فقط به شرط تعیین تکلیف وضعیت خدمت سربازی مشمولان امکان پذیر می‌باشد.

در صورت بکارگیری مشمولان غایب توسط کارفرمایان در موسسات دولتی و غیر دولتی از قبیل کارخانه ها، شرکت ها، آموزشگاه ها، بنگاه‌ها، مغازه‌ها و تعمیرگاه‌ها برابر ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، کارفرما به محاکم صالح قضایی معرفی و مجازات این افراد برای بار اول هزینه سالانه یک سرباز و در صورت تکرار و بکارگیری برای بار دوم و بیشتر هزینه سالانه سه سرباز برای متخلفان در نظر گرفته خواهد شد.