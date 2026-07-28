به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رقابت نفس‌گیر در هوش مصنوعی، گوگل را به نقطه‌ای بی‌سابقه رساند. این شرکت پس از بیش از دو دهه، برای نخستین بار با جریان نقدی آزاد منفی مواجه شده؛ اتفاقی که نتیجه سرمایه‌گذاری سنگین ۴۴.۹ میلیارد دلاری تنها در یک فصل روی زیرساخت‌های هوش مصنوعی است.

گوگل قصد دارد طی سال‌های آینده نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار در توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کند. اقدامی که این غول فناوری را به استقراض بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار و تأمین مالی گسترده از بازار سرمایه واداشته است.