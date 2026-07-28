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مسئول سازمان بسیج فرهنگیان کشور با تبیین چهار مرحله حرکت انقلاب اسلامی گفت: جمهوری اسلامی پس از تثبیت قدرت ملی و قدرت منطقهای، وارد مرحله تثبیت قدرت جهانی شده است و از همین رو، نظام تعلیم و تربیت، محتوای آموزشی و الگوی تربیت معلم باید متناسب با این مرحله بازتعریف شوند، زیرا با الگوهای گذشته نمیتوان نسل آینده را برای ایفای نقش در نظم جدید جهانی آماده کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سجاد صدیقی، معلم و مسئول سازمان بسیج فرهنگیان کشور در آیین افتتاحیه نشست توانمندسازی معاونتهای سازمان بسیج فرهنگیان با تبیین مسیر حرکت انقلاب اسلامی، اظهار کرد: اگر بخواهیم روند انقلاب را تحلیل کنیم، میتوان آن را در چهار دوره بیستساله تقسیمبندی کرد. چهار دورهای که هر یک مأموریت و اقتضائات خاص خود را دارند.
وی نخستین مرحله را تثبیت قدرت ملی دانست و گفت: جمهوری اسلامی در سالهای ابتدایی پس از پیروزی انقلاب با پیچیدهترین بحرانهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی روبهرو بود. شورشهای تجزیهطلبانه در نقاط مختلف کشور، ترور گسترده مسئولان و نخبگان، انفجارهای متعدد، فعالیت مسلحانه سازمان مجاهدین خلق و آغاز جنگ تحمیلی، همگی در مقطعی رخ داد که کشور هنوز در ابتدای مسیر خود قرار داشت.
صدیقی با اشاره به شرایط اقتصادی آن دوران افزود: اقتصاد کشور نیز وضعیت مناسبی نداشت. توزیع کالاهای اساسی بهصورت کوپنی انجام میشد و مردم برای دریافت اقلام ضروری ساعتها در صف میایستادند. در کنار این مشکلات، جمهوری اسلامی در عرصه سیاسی داخلی و خارجی نیز با فشارهای فراوانی مواجه بود.
وی ادامه داد: با وجود همه این شرایط، کشور توانست از مرحله تثبیت قدرت ملی عبور کند و در پایان این دوره به ثبات امنیتی، سیاسی و اقتصادی دست یابد؛ بهگونهای که دیگر از ناامنیهای گسترده، آشوبهای تجزیهطلبانه و شرایط بحرانی سالهای نخست انقلاب خبری نبود.
مسئول سازمان بسیج فرهنگیان، مرحله دوم را تثبیت قدرت منطقهای عنوان کرد و گفت: برای تحقق این هدف، رهبر شهید انقلاب با بهرهگیری از دیدگاههای نخبگان و اندیشمندان، مسیر تدوین سند چشمانداز بیستساله کشور را طراحی کردند. سندی که از سال ۱۳۸۴ وارد مرحله اجرا شد و هدف آن، تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قدرت برتر منطقه بود.
وی افزود: در ابتدای اجرای این سند، بسیاری تحقق این هدف را غیرواقعبینانه میدانستند و معتقد بودند کشورهایی مانند ترکیه، عربستان و دیگر بازیگران منطقه نیز در حال پیشرفت هستند و امکان دستیابی ایران به جایگاه نخست منطقه وجود ندارد، اما جمهوری اسلامی با وجود همه فشارها، این مسیر را ادامه داد.
صدیقی با بیان اینکه پایان افق چشمانداز ۱۴۰۴، نقطه ارزیابی این مسیر بود، تصریح کرد: امروز اگر مجموعه شاخصهای قدرت را بهصورت همزمان بررسی کنیم، جمهوری اسلامی ایران قدرت نخست منطقه جنوب غرب آسیا است؛ زیرا قدرت صرفاً به یک مؤلفه محدود نمیشود و مجموعهای از شاخصهای اقتصادی، امنیتی، علمی، آموزشی، فرهنگی، سلامت، توان دفاعی و سایر مؤلفهها را در بر میگیرد.
وی با تشبیه این موضوع به معدل یک دانشآموز گفت: همانگونه که نفر اول کلاس با مجموع نمرات همه درسها مشخص میشود، جایگاه کشورها نیز با میانگین همه مؤلفههای قدرت تعیین میشود و از این منظر، جمهوری اسلامی امروز در جایگاه نخست منطقه قرار دارد.
مسئول سازمان بسیج فرهنگیان در ادامه، مرحله سوم حرکت انقلاب اسلامی را تثبیت قدرت جهانی دانست و اظهار کرد: چند سالی است که رهبر شهید انقلاب درباره این مرحله سخن میگفتند. امروز دیگر سخن از یک ایران صرفاً منطقهای نیست، بلکه ایران وارد عرصهای شده که باید نقش خود را در سطح جهانی ایفا کند.
وی با اشاره به تحولات سالهای اخیر افزود: رویارویی مستقیم آمریکا با ایران، ناشی از همین تغییر جایگاه است. جمهوری اسلامی ایران در حال عبور از مرحله قدرت منطقهای و ورود به مرحلهای جدید است و به همین دلیل، آمریکا همه ظرفیت خود را برای جلوگیری از این روند به میدان آورده است.
صدیقی با اشاره به جنگ اخیر تصریح کرد: جمهوری اسلامی پس از این جنگ، دیگر به شرایط پیش از آن بازنخواهد گشت؛ زیرا ورود ایران به عرصه رقابتهای جهانی، واقعیتی است که دشمن نیز آن را درک کرده است. استقرار گسترده ناوها و تجهیزات نظامی آمریکا در منطقه نیز نشاندهنده اهمیت این تحول برای قدرتهای جهانی است.
وی تأکید کرد: کشورهایی مانند چین و روسیه، چالش بنیادینی با نظم موجود جهانی ندارند، اما جمهوری اسلامی به دنبال تغییر این نظم است و به همین دلیل، بیشترین فشارها متوجه ایران شده است.
صدیقی ادامه داد: ورود به مرحله قدرت جهانی بدون هزینه ممکن نیست و تحقق آن نیازمند افزایش ظرفیت اجتماعی و ارتقای وجدان عمومی جامعه است؛ ظرفیتی که به اعتقاد وی، با خون شهدا تقویت میشود.
صدیقی در ادامه سخنان خود، آموزش و پرورش را یکی از مهمترین مؤلفههای شکلگیری قدرت دانست و گفت: اگر جمهوری اسلامی ایران وارد مرحله قدرت جهانی شده است، نظام تعلیم و تربیت نیز نمیتواند همچنان با همان فهم و الگوهای متناسب با قدرت ملی یا منطقهای اداره شود.
وی افزود: نظام آموزشی باید نسلی را تربیت کند که توانایی ایفای نقش در عرصه جهانی را داشته باشد؛ در حالی که بخش قابل توجهی از محتوای آموزشی موجود، متناسب با چنین مأموریتی طراحی نشده است.
مسئول سازمان بسیج فرهنگیان با اشاره به درس جغرافیا اظهار کرد: جغرافیا نباید صرفاً به معرفی موقعیتهای طبیعی، شهرها، کوهها و ظرفیتهای داخلی کشور محدود شود، بلکه باید جایگاه ایران در جغرافیای سیاسی و اقتصادی جهان، نقش آن در شکلگیری نظم نوین جهانی و ظرفیتهای راهبردی کشور را برای دانشآموز تبیین کند.
وی ادامه داد: دانشآموز باید بداند ایران در معادلات سیاسی و اقتصادی جهان چه جایگاهی دارد و چگونه میتواند در آینده در این عرصه نقشآفرینی کند. به گفته صدیقی، آموزش جغرافیا زمانی کارآمد خواهد بود که دانشآموز بتواند موقعیت ایران را در شکلگیری قدرت جهانی درک کند.
صدیقی همچنین با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران، بر اهمیت ظرفیتهای ترانزیتی و ارتباطی کشور تأکید کرد و گفت: ایران از موقعیتی برخوردار است که میتواند در معادلات جهانی نقشآفرین باشد، اما این ظرفیتها باید در نظام آموزشی برای نسل جدید تبیین شود.
وی در ادامه، با انتقاد از محدود بودن شناخت دانشآموزان نسبت به تحولات جهان، اظهار کرد: دانشآموز ایرانی باید با ظرفیتها و تحولات کشورهای مختلف، از جمله کشورهای آفریقایی و دیگر بازیگران جدید جهان آشنا شود؛ زیرا بخشی از قدرت آینده جمهوری اسلامی، در شناخت دقیق محیط بینالمللی و تعامل با ملتهای مختلف شکل میگیرد.
مسئول سازمان بسیج فرهنگیان، درس «دین و زندگی» را نیز نیازمند بازنگری دانست و گفت: آموزشهای دینی زمانی اثرگذار خواهند بود که بتوانند در زندگی فردی و اجتماعی دانشآموز نقشآفرین باشند و صرفاً به محفوظات آموزشی محدود نشوند.
وی همچنین با اشاره به درس تاریخ، گفت: تاریخ نباید صرفاً مجموعهای از اطلاعات گذشته باشد، بلکه باید قدرت تحلیل تاریخی و درک هویت ملی را در دانشآموز تقویت کند.
صدیقی با انتقاد از نحوه روایت برخی مقاطع تاریخی در کتابهای درسی اظهار کرد: بسیاری از رخدادهای مهم تاریخ معاصر ایران، از جمله خسارتهای ناشی از جنگهای جهانی، دوره استعمار، مقاومت ملت ایران و هزینههایی که کشور در مقاطع مختلف تاریخی متحمل شده، آنگونه که باید برای نسل جدید روایت نشده است.
وی افزود: دانشآموز باید بداند ملت ایران در دورههای مختلف چه هزینههایی برای حفظ استقلال خود پرداخت کرده و چرا انقلاب اسلامی به عنوان نقطهای تعیینکننده در تاریخ معاصر ایران و جهان شناخته میشود.
مسئول سازمان بسیج فرهنگیان با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی صرفاً یک تحول داخلی نبود، تصریح کرد: این انقلاب معادلات جهانی را تحت تأثیر قرار داد و آغازگر مرحلهای جدید در تاریخ معاصر شد؛ از همین رو، روایت آن نیز باید متناسب با این جایگاه در نظام آموزشی بازتاب پیدا کند.
صدیقی در بخش دیگری از سخنان خود، به وضعیت دانشگاه فرهنگیان پرداخت و گفت: الگوی تربیت معلم نیز متناسب با نیازهای امروز کشور نیست و بخش قابل توجهی از ساختارهای موجود، بر مبنای الگوهایی شکل گرفته که مربوط به دهههای گذشته است.
وی افزود: معلمی که امروز وارد دانشگاه فرهنگیان میشود، پس از چهار سال تحصیل، مسئول تربیت نسل دو دهه آینده خواهد بود؛ بنابراین اگر برنامههای تربیت معلم متناسب با تحولات امروز بازنگری نشود، نظام آموزشی با فاصلهای جدی نسبت به نیازهای آینده مواجه خواهد شد.
مسئول سازمان بسیج فرهنگیان تأکید کرد: معلم باید علاوه بر تسلط بر دانش تخصصی، نسبت به تحولات جهانی، فناوریهای نوین، تغییرات اجتماعی و اقتضائات تمدنی نیز شناخت کافی داشته باشد تا بتواند نسل آینده را برای ایفای نقش در شرایط جدید آماده کند.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش در سالهای گذشته اقدامات ارزشمندی انجام داده است، گفت: این اقدامات قابل انکار نیست، اما برای ورود به مرحله جدید انقلاب اسلامی کفایت نمیکند و باید تحولی عمیقتر در عرصه تعلیم و تربیت رقم بخورد.
صدیقی در بخش پایانی سخنان خود، فعالان فرهنگی و نیروهای انقلابی را به پذیرش مسئولیتهای سنگینتر فراخواند و اظهار کرد: ورود به مرحله جدید انقلاب، با ادامه شیوههای گذشته ممکن نیست و فعالیت تشکیلاتی نیز باید متناسب با شرایط جدید بازتعریف شود.
وی با بیان اینکه این مسیر بدون سختی، مجاهدت و هزینه طی نخواهد شد، افزود: کسانی که مسئولیت حضور در این میدان را میپذیرند، باید برای تحمل دشواریها و آزمونهای پیش رو نیز آماده باشند.
مسئول سازمان بسیج فرهنگیان خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی وارد مرحلهای جدید شده است و استمرار این مسیر، نیازمند احساس مسئولیت بیشتر، روحیه مجاهدت، انسجام تشکیلاتی و حضور فعال نیروهای مؤمن و انقلابی در همه عرصههاست.