سرپرست آب و فاضلاب امیدیه استان خوزستان گفت: با هدف ارتقاء کیفیت آب آشامیدنی این شهرستان، عملیات شست و شو و گندزدایی مخازن سیار آب اجرایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امین درویشی اظهار داشت: با برنامه‌ریزی انجام‌شده و در هماهنگی با مرکز بهداشت امیدیه و حضور نماینده بهداشت و کارشنان امور کیفی آبفا، عملیات شست و شو و گندزدایی تانکر سیار با هدف ارتقای شاخص‌های بهداشتی، صیانت از سلامت آب آشامیدنی انجام شده است.

وی با اشاره به اهمیت شستشوی دوره‌ای تانکر‌های آبرسان تصریح کرد: این اقدام نقش مهمی در کاهش رسوبات، کنترل آلودگی‌های احتمالی و حفظ کیفیت آب توزیعی دارد و به‌عنوان یکی از برنامه‌های مستمر شرکت آب و فاضلاب در سطح شهرستان دنبال می‌شود.

درویشی ادامه داد: سلامت آب آشامیدنی از مهم‌ترین مطالبات شهروندان است و شرکت آب و فاضلاب با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و همکاری دستگاه‌های مرتبط تلاش می‌کند خدمات مطلوبی در این حوزه ارائه دهد.

سرپرست آب و فاضلاب امیدیه با قدردانی از همکاری مرکز بهداشت شهرستان، اضافه کرد: تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های خدمات‌رسان و حوزه بهداشت، نقش مؤثری در تأمین آب شرب سالم، پایدار و بهداشتی برای ساکنان منطقه دارد.

وی در پایان از مشترکان خواست در صورت مشاهده هرگونه کدورت، افت کیفیت یا موارد غیرعادی در آب شرب، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی شرکت آب و فاضلاب ۱۲۲ اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و اقدامات لازم انجام شود.