معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان در جلسه کارگروه آرد و نان از برنامه‌های دولت برای تسویه مطالبات کشاورزان و تشدید نظارت بر کیفیت نان در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان، در جلسه کارگروه آرد و نان با اشاره به حجم بالای تولید گندم در استان، اعلام کرد: تاکنون بیش از ۲۶۱ هزار تن گندم از کشاورزان لرستانی خریداری شده است؛ و پیش بینی می‌شود ۲۰۰ هزار تن دیگر نیز خریداری شود.

امید امیدی شاه‌آبادی افزود: ارزش کل خرید گندم در استان به ۱۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد که تا این لحظه ۱۰ درصد از طلب گندم‌کاران پرداخت شده و تلاش‌ها برای تسویه مابقی مطالبات به‌سرعت در جریان است.

امیدی شاه‌آبادی همچنین در بخش نظارت بر بازار، بر لزوم ارتقای کیفیت نان و نظارت مستمر بازرسان بر نانوایی‌های سراسر استان تأکید کرد.

وی با ارائه آماری از فعالیت‌های بازرسی اعلام داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۱۳ هزار و ۷۰۰ مورد بازرسی در سطح نانوایی‌های استان انجام شده است. در پی این بازرسی‌ها، برای ۱۰۰۲ مورد پرونده تعزیری تشکیل شده و ۳۶ واحد نیز به دلیل تخلفات مشاهده شده، پلمپ شده‌اند.