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در نشست هماندیشی اصحاب علوم انسانی و اجتماعی در استان قم، ابعاد مختلف و تأثیرات جهانی شهادت رهبر شهید و بازتاب آن در جهان اجتماعی بررسی شد. در حاشیه این نشست، از کتاب بعثت خون که با نگاهی تحلیلی به تبیین پیامدهای فرهنگی و اجتماعی این رخداد میپردازد، رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نشست هماندیشی اصحاب علوم انسانی و اجتماعی با محوریت شهادت امام خامنهای و بازتاب آن در جهان اجتماعی در قم برگزار شد.
در این نشست، صاحبنظران و اندیشمندان حوزه علوم انسانی و اجتماعی، ابعاد مختلف شهادت رهبر شهید و تأثیرات آن بر جامعه و جهان اجتماعی را بررسی کردند.
در حاشیه این نشست، از کتاب بعثت خون نیز رونمایی شد.
این کتاب ۲۰۰ صفحهای با نگاهی تحلیلی، ابعاد و پیامدهای این رویداد را از منظر اجتماعی و فرهنگی بررسی میکند.
بعثت خون روایتی مکتوب از یک حماسه و تلاشی برای ثبت و تبیین آن چیزی است که پس از شهادت رهبر شهید، بر جامعه ایرانی و جهان اجتماعی گذشت؛ روایتی که میکوشد این رخداد را نه فقط در حافظه تاریخ، بلکه در اندیشه و فرهنگ جامعه ماندگار کند.