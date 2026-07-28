مدیرعامل هلال احمر استان زنجان گفت: سه نفر بر اثر سقوط خودرو به دره در جاده تهم–چورزق شهرستان طارم جان باختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ حکمت الله هاشمی افزود: بعدازظهر امروز گزارشی مبنی بر سقوط یک دستگاه خودرو به دره در کیلومتر ۸۳ جاده تهم–چورزق، محدوده جاده روستایی کلوج به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی گفت: بلافاصله تیم امداد و نجات کوهستان به محل حادثه اعزام شد و پس از ارزیابی اولیه، مشخص شد این حادثه سه جان‌باخته دارد.

هاشمی ادامه داد: نجاتگران هلال‌احمر یک نفر از جان‌باختگان را از داخل خودرو رهاسازی کردند. همچنین با توجه به اینکه ۲ نفر دیگر بر اثر شدت حادثه به بیرون از خودرو پرتاب شده بودند، عملیات انتقال هر سه جان‌باخته از دره و منطقه صعب‌العبور به کنار جاده انجام شد.

وی افزود: پس از پایان عملیات، پیکر جان‌باختگان به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شد.