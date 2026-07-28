پخش زنده
امروز: -
استاندار اردبیل از افزایش سرانه فضای آموزشی استان خبر داد و گفت: سرانه فضای آموزشی اردبیل از ۴/۲ مترمربع در سال گذشته به ۵/۳۳ مترمربع رسیده و تلاش میکنیم تا پایان امسال این شاخص به میانگین کشوری برسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه سهشنبه عصر در شورای اداری شهرستان کوثر که با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، اظهار کرد: طی یک سال گذشته ۳۶۰ کلاس درس تحویل آموزش و پرورش استان شده که این تعداد نسبت به سالهای گذشته سه برابر افزایش یافته است.
وی افزود: تا مهرماه امسال هم ۳۵۲ کلاس درس جدید در استان به بهرهبرداری رسیده و در اختیار آموزش و پرورش استان قرار خواهد گرفت.
استاندار اردبیل با اشاره به نقش خیرین در توسعه فضاهای آموزشی بیان کرد: استفاده از ظرفیت خیرین مدرسهساز و مسئولیتهای اجتماعی بنگاههای اقتصادی و بانکهای عامل از اولویتهای استان است.
امامی یگانه گفت: حدود ۴۵ درصد مدارس در حال احداث استان با مشارکت خیرین حقیقی و حقوقی و همچنین از محل مسئولیتهای اجتماعی در حال ساخت است.
وی ادامه داد: در جلسه اخیر شورای آموزش و پرورش استان توسعه فضاهای آموزشی و ورزشی در تمام مناطق و همچنین تأمین اعتبارات مورد نیاز این بخش مورد بررسی و تأکید قرار گرفت.
استاندار اردبیل با بیان اینکه در این نشست بر جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارات مصوب سفر رییسجمهور در سال دوم همانند سال نخست تأکید شد، گفت: برای اجرای این برنامهها در مجموع پنج هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال اعتبار در قالب برنامهای سه ساله پیشبینی شده است.
امامی یگانه همچنین با اشاره به مصوبات شورای آموزش و پرورش در حوزه حمایت از معلمان اظهار کرد: توسعه خدمات آموزشی، ارتقای امکانات و دورههای ضمن خدمت فرهنگیان، تجهیز و هوشمندسازی مدارس از مهمترین دستاوردهای این برنامههاست که با جدیت در سطح استان پیگیری و اجرا خواهد شد.