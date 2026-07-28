به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمدرحمان سالاری در حاشیه مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های لیگ برتر در واکنش به درخواست استقلال برای اهدای جام قهرمانی به آنها، اظهار داشت: نمی‌دانم علی تاجرنیا چه گفته، اما در هیات رئیسه چیزی مطرح نشده که کسی بخواهد تایید یا اعتراض کند. تا الان درمورد اعلام استقلال به عنوان قهرمان فصل گذشته و اهدای جام هیچ صبحتی نداشتیم.

وی در باره ادامه همکاری ۴ ساله با امیر قلعه نویی گفت: نه امیر قلعه نویی چنین درخواستی داشته و نه ما حرفی زدیم. برنامه ما برای قلعه‌نویی تا جام ملت‌های آسیاست و بحثی برای ۴ سال نداریم. نمی‌توانیم به مردم بگوییم چه شد و چه اتفاقاتی افتاد. در جلسه اخیر هیات رئیسه ۵ ساعت بحث در مورد تیم ملی داشتیم. مردم بهترین قاضی در مورد تیم ملی هستند.

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، عنوان کرد: قلعه‌نویی اصلی‌ترین گزینه ما برای هدایت تیم ملی تا جام جهانی است. مدافع نتایج تیم ملی نیستیم و انتقاد داریم. کادرفنی تیم ملی برای جام ملت‌ها باید تقویت شود. برنامه‌مان حداقل صعود به فینال جام ملت‌ها و جوانگرایی است. ما باید بدانیم با چه شرایطی به جام جهانی رفتیم. ما با سه تیم بزرگ دنیا برای بازی دوستانه قرار گذاشتیم، اما در دقیقه ۹۰ لغو شد.

سالاری در واکنش به حواشی پرداخت پاداش‌ها به اعضای تیم ملی فوتبال گفت: اگر حساب کنید این پاداش‌ها با رشته‌های دیگر برابری می‌کند. فشار‌هایی که می‌آید غیرمنطقی است

وی در خصوص صحبت‌های امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که باعث بروز برخی حواشی شد گفت: اینکه قلعه‌نویی از «ایثار» حرف زد من هم ناراحت شدم، ولی برای به کار بردن یک کلمه نباید او را قضاوت کرد، چون تحت فشار بود. وظیفه ما صیانت از فوتبال است. وظیفه ما صیانت از آرمان‌های نظام است و همچنین فرهنگ در فوتبال است.

وی افزود: باردیگر می‌گویم، امیر قلعه‌نویی تحت فشار بود و کلماتی را به کار برد. قطعا اگر برگردند خودشان این اشتباهات را اصلاح خواهند کرد.

سالاری در واکنش به اینکه برخی بازیکنان مخالف ادامه حضور قلعه‌نویی بر روی نیمکت تیم ملی هستند، اظهار داشت: ما چیزی به عنوان بازیکنان سالاری نداریم و فدراسیون بر اساس نیاز‌های خود تصمیم گیری می‌کند. اینکه بعضی‌ها می‌گویند کسانی در انتخاب‌ها و تصمیم‌ها دخالت می‌کنند و حرفی می‌زنند، چنین چیزی نیست و هیچ فشاری در مورد تصمیم گیری در خصوص انتخاب سرمربی وجود ندارد و ما نیز خودمان هیچ فشاری را نمی‌پذیریم. قطعا ما بر اساس منافع ملی و مردم تصمیم گیری می‌کنیم.