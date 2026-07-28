مسئول قرارگاه اربعین ستاد توسعه و بازسازی عتبات استان قم از استقرار ۱۵۰ موکب خدماتی در مسیر‌های پیاده‌روی، مرز‌های ورودی و داخل استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای حسین مشرفی، مسئول قرارگاه اربعین ستاد توسعه و بازسازی عتبات استان قم، در خبری اعلام کرد که طی برنامه‌ریزی‌های گسترده، ۱۵۰ موکب از استان قم جهت خدمت‌رسانی در مسیر‌های مختلف اربعین سازماندهی و مستقر شده‌اند.

وی افزود: این موکب‌ها در مسیر‌های اصلی نجف-کربلا، مسیر‌های پیاده‌روی، محور کاظمین و همچنین در مرز‌های مهم کشور از جمله شلمچه، خسروی، سومار و مهران و نیز در داخل شهر قم مستقر شده‌اند.

مسئول قرارگاه اربعین با اشاره به اینکه این خدمات شامل ۱۷ نوع خدمت مختلف در حوزه‌های اسکان، تغذیه و فعالیت‌های فرهنگی است گفت: این خدمات از تاریخ ۸ ماه صفر آغاز شده و تا ۲۳ صفر به صورت متمرکز ارائه می‌شود.

وی تأکید کرد: موکب‌های مستقر در مسیر نجف تا پایان ماه صفر و برخی از موکب‌های مستقر در مرز‌ها نیز به فعالیت خود ادامه خواهند داد تا پوشش خدماتی در تمام طول ایام اربعین تضمین شود.