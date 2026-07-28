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مردم شهر قم در صد و چهل و نهمین شب از سلسله اجتماعات دفاع از وطن و خونخواهی امام شهید امت، با تأکید بر ایستادگی در میدان، بر پیوند میان وحدت آحاد جامعه و پشتیبانی از نیروهای مسلح تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در جریان صد و چهل و نهمین شب از برنامههای اجتماعی شهر قم با محوریت دفاع از حاکمیت ایران و خونخواهی امام شهید، شرکتکنندگان بار دیگر پیام وحدت و اقتدار را ابلاغ کردند. حاضران در این مراسم با تأکید بر ضرورت همبستگی میان تمام اقشار جامعه، بر لزوم ایستادگی مستمر در برابر تهدیدات و حمایت بیدریغ از نیروهای مسلح کشور به عنوان ستونهای دفاع از میهن تأکید کردند.