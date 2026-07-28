به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های جام جهانی پاراتیراندازی به میزبانی صربستان، عصر امروز سه شنبه تیم میکس تپانچه بادی ده متر (P۶) کشورمان، با ترکیب ساره جوانمردی و علی گلوی عصر امروز، در فینال رقابت‌های جام جهانی پاراتیراندازی صربستان ٢٠٢۶ موفق به کسب نشان طلا شد.

ساره جوانمردی و علی گلوی نمایندگان ایران، در مرحله‌ی مقدماتی به رقابت با تیم‌هایی از هند، چین، قزاقستان، ترکیه و جمهوری آذربایجان، ازبکستان، روسیه، اوکراین، ایتالیا، هنگ‌کنگ، چین‌تایپه و سنگاپور پرداختند و با ثبت رکورد ۵۶۵ و قرار گرفتن در جایگاه نخست به فینال P۶ راه پیدا کردند.

تیم میکس تپانچه بادی ده متر کشورمان، در مرحله فینال نیز با مجموع ۴۶۵ امتیاز و ثبت نصاب جهانی موفق به کسب نشان طلای این رقابت‌ها شد.

تیم‌های هندوستان و قزاقستان نیز به ترتیب صاحب نشان نقره و برنز این ماده شدند.

در جام جهانی پاراتیراندازی ۲۹۱ ورزشکار از ۵۱ کشور حضور دارند.