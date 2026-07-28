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در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان و سازگاری با کم آبی در یزد برای تامین آب شرب مردم اطمینان خاطر داده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان و سازگاری با کم آبی در یزد برگزار شد.
جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز آب و برخورد با متخلفان، توقیف دستگاههای حفاری بدون مجوز، نصب کنتورهای هوشمند و برخورد با حفر چاههای غیرمجاز از تصمیمات این نشست بود .
استاندار در این نشست از فرمانداران خواست با جدیت بیشتر، مدیریت بهتر مصرف آب را پیگیری کنند.
بابایی اهمیت کشاورزی در یزد را خاطرنشان کرد و برخورد با برداشتهای غیرمجاز را خواستار شد.
محجوبی مدیرعامل شرکت آب منطقهای یزد هم از جداسازی ۷۴ درصدی آب شرب از آب فضای سبز در استان خبر داد و برهمکاری شهردارها در این خصوص تاکید کرد.
محجوبی گفت: از همه ظرفیتهای محلی و منابع آب انتقالی استفاده میکنیم تا مشکلی برای تامین اب شرب مردم استان در ماههای مرداد و شهریور نباشد.