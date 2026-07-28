به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان و سازگاری با کم آبی در یزد برگزار شد.



جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز آب و برخورد با متخلفان، توقیف دستگاه‌های حفاری بدون مجوز، نصب کنتور‌های هوشمند و برخورد با حفر چاه‌های غیرمجاز از تصمیمات این نشست بود .



استاندار در این نشست از فرمانداران خواست با جدیت بیشتر، مدیریت بهتر مصرف آب را پیگیری کنند.



بابایی اهمیت کشاورزی در یزد را خاطرنشان کرد و برخورد با برداشت‌های غیرمجاز را خواستار شد.



محجوبی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد هم از جداسازی ۷۴ درصدی آب شرب از آب فضای سبز در استان خبر داد و برهمکاری شهردار‌ها در این خصوص تاکید کرد.



محجوبی گفت: از همه ظرفیت‌های محلی و منابع آب انتقالی استفاده می‌کنیم تا مشکلی برای تامین اب شرب مردم استان در ماه‌های مرداد و شهریور نباشد.