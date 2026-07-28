همزمان با سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آیت‌الله ناصری امام جمعه یزد، به همراه جمعی از مسئولان یاد و خاطره امام جمعه فقید اشکذر را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، همزمان با پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آیت‌الله ناصری امام جمعه یزد، به همراه جمعی از مسئولان با حضور در مسجد صاحب‌الزمان(عج) حجت‌آباد رستاق و آرامگاه مرحوم حاج سید کاظم رضوی، یاد و خاطره امام جمعه فقید اشکذر را گرامی داشتند.

آیت الله ناصری طی سخنانی با اشاره به زحمات و تلاش‌های مرحوم سید کاظم رضوی در طول حیات پر برکتشان ساخت مسجد صاحب الزمان در حجت آباد را یکی از باقیات الصالحات آن مرحوم عنوان کرد و گفت مرحوم رضوی در حوزه‌های فرهنگی مذهبی عمرانی و علمی خدمات شایسته‌ای به این منطقه اراِئه کرده و رزمندگان اسلام در مناطق جنگی نیز از آثار تلاش‌های مرحوم سیدکاظم رضوی بهره‌مند شده‌اند؛ که ساخت حمام عمومی تیپ الغدیر در زمان جنگ تحمیلی در استان خوزستان بنا شد از نمونه این فعالیت‌ها می‌باشد.



قرائت فاتحه و اهدا شاخه گل بر مزار مرحوم رضوی از دیگر برنامه‌های این مراسم بود