فرمانده انتظامی جیرفت گفت: ماموران انتظامی این شهرستان در طرح ۲۴ ساعته مبارزه با قاچاق سوخت، ۱۹ خودروی سوخت‌کش را توقیف و ۱۲،۷۰۰ لیتر سوخت قاچاق کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، فرمانده انتظامی جیرفت گفت: ماموران انتظامی این شهرستان در طرح ۲۴ ساعته مبارزه با قاچاق سوخت، ۱۹ خودروی سوخت‌کش را توقیف و ۱۲،۷۰۰ لیتر سوخت قاچاق کشف کردند.

سرهنگ فیروزبخت با اشاره به جدیت پلیس در حوزه مقابله با قاچاق سوخت افزود: در این رابطه ۹متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.