به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس آتش نشانی فریمان گفت: در پی تماس با سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی فریمان در ساعت ۱۴:۰۰ امروز، مبنی بر وقوع یک فقره تصادف شدید بین یک دستگاه خودروی سواری پراید و یک دستگاه کامیون بنز در محور فریمان–اسدآباد (تربت حیدریه)، روبه‌روی جاده روستای پیوند کهنه، خودروی سنگین دومنظوره حریق و امداد و نجات از ایستگاه شماره ۲ به محل حادثه اعزام شد.

محمدحسن نیکومنش افزود: در این حادثه بر اثر انحراف به چپ خودروی پراید و برخورد با کامیون بنز، قسمت جلویی خودروی پراید به شدت دچار آسیب شده و هر دو وسیله نقلیه پس از برخورد به سمت شانه خاکی جاده منحرف شدند.

وی ادامه داد: سه سرنشین خودروی پراید شامل راننده ۱۹ ساله، مادر ۴۰ ساله و دختر ۱۵ ساله بر اثر شدت جراحات وارده در دم جان خود را از دست دادند و در داخل خودرو محبوس بودند.

وی بیان کرد: نیرو‌های امداد و نجات پس از ایمن‌سازی محل حادثه، قطع برق خودرو و تثبیت وضعیت، با استفاده از تجهیزات تخصصی هیدرولیکی شامل قیچی و جک نجات و انجام برشکاری قسمت‌های مختلف بدنه، عملیات رهاسازی و خارج کردن پیکر جان‌باختگان را انجام دادند.

نیکومنش گفت: عملیات امداد و نجات، ایمن‌سازی محل و تحویل پیکر جان‌باختگان به عوامل مربوطه حدود دو ساعت و نیم به طول انجامید و پس از رفع خطر و پاکسازی محل، صحنه حادثه برای ادامه بررسی علت وقوع تصادف به عوامل انتظامی و پلیس راه تحویل شد.