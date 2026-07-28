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مثلی لا یبایع مثل یزید؛ پیامی که گذر زمان، کمرنگش نکرده است و با خونهای تازهای؛ همچون خون پاک رهبر شهید؛ از نو نوشته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ بیعدالتی، فساد و مخالفت آشکار یزید با دین اسلام باعث شد؛ تا امام حسین علیهالسلام از بیعت با یزید سر باز بزند و در پاسخ به دعوت او برای بیعت، بگوید: مثلی لا یبایع مثل یزید؛ جملهای که آغاز راه شهادت شد.
قرنها از آن روز میگذرد و این کلام نورانی نه تنها در گذر زمان کمرنگ نشده؛ بلکه روز به روز برجستهتر شده است و آزادگان جهان بیشتر به این پیام روی میآورند.
در ایران اسلامی از سید علی خامنهای، رهبر بزرگ انقلاب اسلامی که زیر بار ذلت نرفت و با خانوادهاش جانفدای اسلام شد؛ تا مردم عادی، همه همچون سرورشان حسین علیهالسلام میگویند؛ شهادت، آری؛ بیعت با یزیدیان زمان هرگز!