مثلی لا یبایع مثل یزید؛ پیامی که گذر زمان، کم‌رنگش نکرده است و با خون‌های تازه‌ای؛ همچون خون پاک رهبر شهید؛ از نو نوشته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ بی‌عدالتی، فساد و مخالفت آشکار یزید با دین اسلام باعث شد؛ تا امام حسین علیه‌السلام از بیعت با یزید سر باز بزند و در پاسخ به دعوت او برای بیعت، بگوید: مثلی لا یبایع مثل یزید؛ جمله‌ای که آغاز راه شهادت شد.

قرن‌ها از آن روز می‌گذرد و این کلام نورانی نه تنها در گذر زمان کمرنگ نشده؛ بلکه روز به روز برجسته‌تر شده است و آزادگان جهان بیشتر به این پیام روی می‌آورند.

در ایران اسلامی از سید علی خامنه‌ای، رهبر بزرگ انقلاب اسلامی که زیر بار ذلت نرفت و با خانواده‌اش جان‌فدای اسلام شد؛ تا مردم عادی، همه همچون سرورشان حسین علیه‌السلام می‌گویند؛ شهادت، آری؛ بیعت با یزیدیان زمان هرگز!