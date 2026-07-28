جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان با حضور در مسیر تردد جاماندگان اربعین، از روند آماده‌سازی و اقدامات انتظامی برای تأمین امنیت این مراسم معنوی بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، سرهنگ پورامینایی در این بازدید با تأکید بر آمادگی کامل پلیس و مشارکت سایر دستگاه‌ها و برنامه‌ریزی دقیق در زمینه حضور مردم در این همایش معنوی گفت: پلیس با استقرار در مسیر‌های منتهی به محل مراسم جاماندگان اربعین نسبت به تأمین امنیت ترافیکی اقدام خواهد کرد.

جانشین فرمانده انتظامی استان در ادامه این بازدید تدابیر خاص امنیتی، انتظامی و ترافیکی را به معاون عملیات، فرمانده انتظامی شهرستان کرمان و رئیس پلیس راه شمال استان یادآوری و بر همکاری مردم با پلیس تأکید کرد.