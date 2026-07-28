رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان گفت: ۶۸ هزار هکتار از اراضی استان به کشت نخود اختصاص دارد و این استان با تولید حدود ۱۹ درصد نخود کشور، رتبه دوم تولید این محصول را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در حاشیه بازدید از مزارع نخود شهرستان دلفان اظهار کرد: ۶۸ هزار هکتار از اراضی استان لرستان به کشت نخود اختصاص دارد که شهرستان دلفان با ۴۵ هزار هکتار بیشترین سطح زیرکشت استان را به خود اختصاص داده است.

نامدار صیادی افزود: لرستان با تولید حدود ۱۹ درصد نخود کشور، رتبه دوم تولید این محصول را بعد از استان کرمانشاه به خود اختصاص داده است.

صیادی بیان کرد: کل سطح زیرکشت حبوبات استان لرستان حدود ۹۲ هزار هکتار است که از این میزان، ۹۶ هزار تن حبوبات تولید می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: استان لرستان از نظر سطح زیر کشت، ۱۶ درصد حبوبات کشور را به خود اختصاص داده و در این بخش رتبه نخست کشور را دارد. همچنین حدود ۱۷ درصد تولید حبوبات کشور در این استان انجام می‌شود.

وی در خصوص کشت نخود در استان گفت: طی چند سال گذشته، کاشت، داشت و برداشت نخود به صورت مکانیزه در استان آغاز شده است و از مجموع ۶۸ هزار هکتار سطح زیر کشت نخود، حدود ۹ هزار و ۶۰۰ هکتار معادل ۱۵ درصد، به صورت مکانیزه کشت می‌شود.

صیادی عنوان کرد: یکی از مزایای کشت مکانیزه نخود، کاهش هزینه‌ها بین ۵۰ تا ۶۰ درصد، به‌ویژه در زمان برداشت است. از دیگر مزایای این روش می‌توان به اصلاح و بهبود خاک و نیز تسهیل کار کشاورزان اشاره کرد.