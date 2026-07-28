مدیر کل بهزیستی خوزستان گفت: دو موکب این اداره کل که در مرز‌های شلمچه و چذابه مستقر هستند، خدمات عمومی و تخصصی به زائران اربعین حسینی ارائه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران کریمیان در تشریح خدمات مواکب بهزیستی خوزستان در راهپیمایی اربعین حسینی گفت: از سال‌ها گذشته تاکنون با حمایت سازمان بهزیستی کشور، همراهی مؤسسات مختلف و مشارکت خیران نیک‌اندیش استان، خدمات گسترده‌ای به زائران اربعین در دو مرز شلمچه و چذابه ارائه می‌شود.

وی با اشاره به ارائه این خدمات به زائران در دو بخش عمومی و تخصصی، افزود: در بخش خدمات تخصصی، خدمات توانبخشی با همکاری کارکنان بهزیستی، خیران و نیرو‌های داوطلب ارائه می‌شود. این خدمات شامل تأمین و امانت ویلچر، عصا و سایر تجهیزات و ملزومات توانبخشی مورد نیاز افراد دارای معلولیت است تا این عزیزان بتوانند با سهولت بیشتری در مراسم معنوی اربعین حضور یابند.

کریمیان ادامه داد: در صورتی که تجهیزات توانبخشی زائران نیاز به تعمیر داشته باشد، همکاران ما در موکب خدمات تعمیرات را نیز ارائه می‌کنند. همچنین تأمین عصا و سایر وسایل و ملزومات توانبخشی مورد نیاز زائران در این دو موکب انجام می‌شود.

مدیر کل بهزیستی خوزستان اضافه کرد: زائران دارای معلولیت که به موکب مراجعه می‌کنند، در زمینه جابه‌جایی نیز از حمایت همکاران ما برخوردار هستند و در صورت نیاز، از موکب تا مرز توسط نیرو‌های مستقر همراهی و انتقال داده می‌شوند.

وی بیان داشت: از دیگر خدمات ارائه‌شده، خدمات مشاوره‌ای و روان‌شناختی است که در حوزه‌های مشاوره خانواده، مشاوره کودک، مشاوره زوجین و سایر خدمات مورد نیاز زائران در هر دو موکب ارائه می‌شود.

کریمیان با بیان اینکه خدمات اورژانس اجتماعی نیز در مرز‌های شلمچه و چذابه مستقر است، تصریح کرد: تیم‌های اورژانس اجتماعی متشکل از روان‌شناسان، مددکاران اجتماعی و خودروی ون اورژانس در این دو مرز حضور دارند و به افراد آسیب‌دیده خدمات ارائه می‌کنند، همچنین در صورت مشاهده کودک گمشده یا رهاشده، سالمند، یا هر فرد آسیب‌دیده‌ای که نیاز به حمایت و ساماندهی داشته باشد، همکاران سازمان بهزیستی با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO ها) و نیرو‌های داوطلب، اقدامات لازم را تا زمان ساماندهی و رفع مشکل انجام می‌دهند.

وی اظهار کرد: از دیگر خدمات ارائه‌شده در موکب‌های بهزیستی، ساماندهی افراد گمشده است و در صورتی که کودکی، سالمندی یا هر یک از زائران در محدوده مرز از خانواده خود جدا شده یا مفقود شوند، همکاران ما با بهره‌گیری از توان تخصصی مددکاران اجتماعی، فرآیند شناسایی، پیگیری و بازپیوند این افراد با خانواده‌هایشان را انجام می‌دهند.

مهران کریمیان در ادامه گفت: علاوه بر خدمات تخصصی، خدمات عمومی نیز در موکب‌های بهزیستی به زائران ارائه می‌شود. موکب مرز چذابه که با مشارکت خیران نیک‌اندیش احداث شده، فضای مناسبی برای خدمت‌رسانی به زائران، به‌ویژه جامعه هدف سازمان بهزیستی از جمله افراد دارای معلولیت و خانواده‌های تحت پوشش، فراهم کرده است و زائرانی که از سراسر کشور برای حضور در مراسم اربعین از مرز چذابه عبور می‌کنند، در صورت نیاز می‌توانند از خدمات اسکان و بیتوته در این موکب بهره‌مند شوند. همچنین پذیرایی از زائران توسط همکاران و خادمان موکب انجام می‌شود.

وی افزود: در کنار این خدمات، برنامه‌های فرهنگی و معنوی متنوعی نیز برای زائران تدارک دیده شده است که از جمله آنها می‌توان به اقامه نماز جماعت، قرائت زیارت عاشورا، برگزاری مراسم عزاداری و دیگر برنامه‌های فرهنگی و مذهبی اشاره کرد و امیدواریم با لطف خداوند، این خدمات مورد رضایت و قبول حضرت حق قرار گیرد و بتوانیم سهم کوچکی در خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) داشته باشیم.

کریمیان در پایان، از همه مردم درخواست می‌کنم ما را از دعای خیر خود بی‌بهره نگذارند تا بتوانیم خدمتگزار شایسته‌ای برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و مردم عزیز کشورمان باشیم و با افتخار و به پشتوانه همت همکاران، خیران و نیرو‌های داوطلب، تلاش می‌کنیم بهترین خدمات را به زائران ارائه دهیم و امیدواریم این توفیق، مورد رضایت خداوند متعال و اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) قرار گیرد.