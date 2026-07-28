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طراحی و ساخت دستگاه ارتعاش سنج برای شناسایی عیوب مکانیکی واحدهای صنعتی اقدامی که به همت محققان یک شرکت دانش بنیان دانشگاه یزد به سرانجام رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نمونههای ابتدایی این دستگاه از سال ۹۷ طراحی و ساخته شد، اما در طی این سالها متناسب با نیاز صنعت کشور بروز رسانی و توسعه یافته و حالا به یکی از یشرفتهترین دستگاههای سنجش ارتعاش واحدهای صنعتی تبدیل شده است.
این دستگاه در مقایسه با نمونههای خارجی اش قابلیتهای بیشتری دارد مهمتر اینکه قیمت ان نیز یک دهم مشابه خارجی است.
این دستگاه هم چنین بر خلاف مشابه خارجی اش قابلیت بروز رسانی از راه دور را نیز داراست، تقریبا در همه صنایع کاربرد دارد و تاکنون نیز در بسیاری از استانها اثر گذاری خوبی داشته است.
روش کار این دستگاه نیز این است که از طریق اتصال به بخشهای مختلف واحدهای صنعتی حتی در حال کار عیوب ان را شناسایی میکند.
بکار گیری این دستگاه در کاهش هزینه تعمیرات ، نگهداری و تامین قطعات و هم چنین ارتقای بهروری و تولید واحدهای صنعتی بسیار اثر گذار است.