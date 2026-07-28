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روابط عمومی معاونت سیاسی صداوسیما ضمن تاکید بر تعامل مثبت با شورای نظارت، ادعای سانسور اخبار مقامات را تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیرو مصاحبه یکی از اعضای محترم شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما در باره جلسه اخیر شورا با معاون سیاسی سازمان به اطلاع میرساند: وظایف شورای محترم نظارت در قانون به صورت کاملا روشن بیان شده است.
بر اساس قانون، شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما میتواند ضمن نظارت بر حسن انجام امور سازمان تذکراتی را که لازم میداند مطرح نماید.
بر همین اساس در دوره فعلی، همه مسئولان ارشد اعم از رئیس و معاونان سازمان بارها با حضور در جمع اعضای این شورا به ارائه گزارش و گفتوگو در باره مسائل مهم رسانه ملی پرداخته و شورا را در جریان فعالیتهای سازمان قرار دادهاند و همچنین از طریق نمایندگان سه قوه در این شورا خواستار مساعدت قوا به رسانه ملی برای حسن انجام ماموریتهای خود شدهاند.
خوشبختانه در دوره فعلی رابطه شورا با سازمان در سطحی بسیار مطلوب و همراه با احترام متقابل بوده است و مسئولان سازمان همواره در تعاملی صمیمانه با شورای نظارت، ضمن طرح مطالبات خود از قوا به سوالات اعضای محترم شورا پاسخ داده و گزارشهای مورد نیاز شورا را نیز تهیه و ارائه کردهاند.
در جلسه روز گذشته نیز طبق روال معمول حضور مسئولان سازمان در صحن شورای نظارت، معاون محترم سیاسی سازمان ضمن ارائه گزارش جامعی از عملکرد سازمان در حوزه مربوط نظرها و دیدگاههای اعضای محترم شورا را استماع و از پیشنهادهای آنان استقبال کرد.
بدیهی است در سازمان گستردهای مانند رسانه ملی با صدها ماموریت متنوع و دارا بودن بیش از ۱۵۰ شبکه رادیویی و تلویزیونی و اینترنتی در سطوح مختلف محلی، ملی و بین المللی، فرایند انجام ماموریتها به دلیل مشکلات بیرونی متنوع و متعدد پیش رو، نیازمند بررسی و مراقبت و نظارت دائمی است تا روند خدمت رسانی رسانهای به مخاطبان و انجام وظایف به بهترین شکل انجام شود. به همین دلیل سازمان صدا و سیما همواره از هر گونه نظارت قانونی به ویژه توسط شورای نظارت بر سازمان استقبال نموده و خواهد نمود.
در پایان جهت توضیح اعلام میدارد: تیتری که خبرگزاری دولتی ایرنا برای اظهارات یکی از اعضای محترم شورا تحت عنوان «تذکرات لازم به صداوسیما داده شد/ قول اصلاح دادند» انتخاب کرده، حاوی ابهام است و الزاما مربوط به نسبتهای غلط و ناروایی که در روزهای اخیر به رسانه ملی تحت عنوان سانسور اظهارات مقامات کشور نسبت داده نمیباشد و توضیحات لازم قبلا در اطلاعیه روابط عمومی رسانه ملی باستحضار افکار عمومی رسانده شده است.
مجددا یادآور میشود در خصوص موضوع مذکور، رسانه ملی دقیقا به وظایف قانونی و رسالت حرفهای خود عمل کرده است و از این پس نیز همچون گذشته به چارچوبهای قانونی و حرفهای وفادار خواهد بود.
روابط عمومی معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما ضمن اعلام مراتب ذکر شده جهت رفع ابهام، بر ضرورت رعایت اصول اخلاقی و حرفهای در تنظیم و برجسته سازی اخبار توسط همکاران رسانهای تاکید می کند.