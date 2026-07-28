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وزرای امور خارجه کشورمان و ژاپن بر ضرورت ادامه هماهنگی و همکاری مشترک برای رفع ناامنی تحمیلی بر تنگه هرمز، ناشی از اقدامات تجاوزکارانه آمریکا تاکید کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، و توشیمیتسو موتگی، وزیر امور خارجه ژاپن، ظهر امروز سهشنبه در تماس تلفنی، درباره موضوعات دوجانبه و آخرین تحولات منطقهای و بینالمللی به ویژه آخرین اوضاع گفتوگو و تبادل نظر کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان در این تماس تلفنی آخرین وضع مربوط به روند دیپلماتیک با هدف برقراری صلح و ثبات منطقهای را برای همتای ژاپنی خود تشریح کرد.
طرفین بر ضرورت ادامه هماهنگی و همکاری مشترک برای رفع ناامنی تحمیلی بر تنگه هرمز، ناشی از اقدامات تجاوزکارانه آمریکا تاکید کردند.
وزرای امور خارجه ایران و ژاپن همچنین درباره پیگیری برخی موضوعات کنسولی تبادل نظر کردند.