گیلانیان غیور و بصیر در شبی دیگر از تجمعات شبانه خود، در میدان شهدای ذهاب رشت، حمایت خود را از آزمان‌های انقلاب اسلامی و تعهد به کیان کشور را فریاد کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ ملت مبعوث شده‌ای که حدود ۵ ماه برای دفاع از آرمان‌های والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و حفظ خانواده بزرگ ایران هر شب، پرشورتر از شب‌های قبل، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را با عزت به اِهتزاز درمی آوردند.

ملتی که بار‌ها ثابت کردند تا آخرین قطره خون شان برای دفاع از وطن، انقلاب و رهبری، پای عهد خود می‌مانند؛ و این گزارش روایت تجلی این شور حضور، در شبی دیگر از شب‌های اقتدار و همدلی در میدان شهدای ذهاب رشت است.