به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمدطاها غضنفرزاده با درخشش در پیکارهای انتخابی تیم ملی کاراته ، جواز حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا را کسب کرد.

ملی پوش استان شهریورماه دروزن منهای 57 کیلوگرم مسابقات آسیایی اردن به روی تاتامی می رود.

آغاز مسابقات دوچرخه سواری توان یابان ذهنی در قزوین

در این مسابقات ورزشکاران توان یاب هشت استان به مدت دو روز با هم رقابت می کنند.

تیم استان هم با ترکیب دوازده ورزشکار به مصاف رقبا رفت.