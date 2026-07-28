به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در پیام سردار سیدمحمود میرفیضی آمده است:

بسم رب الشهدا و الصدیقین

خبر شهادت دلیرمرد عرصه نظم و امنیت، ستوانسوم محمدجواد عفری که در حین انجام وظیفه و مقابله با اشرار مسلح در محور چوئبده به فیض رفیع شهادت نائل آمد، موجب اندوه و تأثر فراوان شد.

این شهید والامقام با نثار خون پاک خود، برگ زرین دیگری بر افتخارات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران افزود و بار دیگر نشان داد سبزپوشان این مرز و بوم تا پای جان برای حفظ امنیت و آرامش مردم ایستاده‌اند.

اینجانب شهادت این مامور وظیفه‌شناس را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، فرماندهی معظم کل قوا، مردم شریف استان خوزستان و خانواده معزز شهید عفری تبریک و تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای این شهید عزیز، علو درجات و همنشینی با سالار شهیدان و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

سرتیپ پاسدار سیدمحمود میرفیضی

فرمانده انتظامی استان خوزستان