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متخصص طب اورژانس و رئیس بیمارستان رازی اهواز گفت: افزایش دمای هوا در کنار رشد موارد ابتلا به بیماریهای ویروسی تنفسی و گوارشی، موجب افزایش بار مراجعات به اورژانسها و مراکز درمانی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر علیرضا رفعتی نوائی با اشاره به افزایش مراجعات بیماران به مراکز درمانی همزمان با تداوم گرمای شدید هوا، اظهار داشت: افزایش دمای هوا در کنار رشد موارد ابتلا به بیماریهای ویروسی تنفسی و گوارشی، موجب افزایش بار مراجعات به اورژانسها و مراکز درمانی شده است و بیشترین خدمات سرپایی، در حوزه درمان کمآبی بدن و سرمتراپی ارائه میشود.
وی با اشاره به علت افزایش مراجعات این روزها به مراکز درمانی و اورژانسها، افزود: به نظر میرسد این افزایش ناشی از ترکیب هر دو عامل گرمای شدید هوا و بیماریهای ویروسی باشد. گرمای بسیار شدید باعث کمآبی بدن، گرمازدگی و تشدید بیماریهای زمینهای میشود و همزمان نیز شاهد افزایش موارد عفونتهای ویروسی تنفسی و گوارشی هستیم که در مجموع، بار مراجعه به مراکز درمانی را افزایش دادهاند.
دکتر رفعتی نوائی درباره وضعیت بیماریهای ویروسی بیان کرد: در حال حاضر بیشتر با افزایش فصلی موارد ابتلا به بیماریهای ویروسی مواجه هستیم؛ موارد سرماخوردگی و گاستروانتریت ویروسی نسبت به هفتههای گذشته بیشتر مشاهده میشود، اما تاکنون شواهدی مبنی بر بروز یک اپیدمی غیرمعمول گزارش نشده است.
رئیس بیمارستان رازی اهواز به شایعترین علائم بیماران مراجعهکننده اشاره کرد و افزود: تب، گلودرد، سرفه، آبریزش بینی، بدندرد، تهوع، استفراغ، اسهال و کمآبی بدن از مهمترین علائم مشاهده شده در میان بیماران است.
این متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز خاطرنشان کرد: کودکان، سالمندان، زنان باردار، بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن و افرادی که ساعات طولانی در فضای باز فعالیت میکنند، بیش از سایر گروهها در معرض خطر بروز این علائم قرار دارند.
دکتر رفعتی نوائی درباره تأثیر مستقیم گرمای شدید بر افزایش مراجعات نیز اظهار داشت: گرمای هوا نقش قابل توجهی در این زمینه دارد. علاوه بر افزایش موارد گرمازدگی و کمآبی بدن، گرمای شدید میتواند موجب تشدید بیماریهای قلبی، کلیوی و تنفسی گردد. همچنین نگهداری نامناسب مواد غذایی در دمای بالا، احتمال بروز برخی بیماریهای گوارشی را نیز افزایش میدهد.
رئیس بیمارستان رازی اهواز گفت: بالا رفتن بار مراجعات در این شرایط، بیشترین فشار را بر بخش اورژانس بیمارستان و خدمات سرپایی، بهویژه سرمتراپی و درمان کمآبی بدن، وارد کرده است. در برخی موارد نیز افزایش بستری بیماران پرخطر مشاهده میشود که این موضوع فشار ناشی از کمبود نیروی انسانی را تشدید کرده است، اما با برنامهریزی انجامشده، تلاش شده است که خدمات درمانی بدون وقفه و با کیفیت مناسب به بیماران ارائه شود.
دکتر علیرضا رفعتی نوائی در خصوص تفاوت میان بیماران سرماخورده و بیماران دچار عفونت گوارشی از نظر شدت، مدت بیماری و نیاز به مراجعه، تصریح کرد: اغلب سرماخوردگیهای ویروسی طی چند روز و با درمانهای حمایتی بهبود مییابند، اما عفونتهای گوارشی، بهویژه در کودکان و سالمندان، میتوانند در مدت کوتاهی موجب کمآبی شدید بدن شوند و بیمار را نیازمند دریافت سرم یا حتی بستری کنند. شدت بیماری در هر دو گروه نیز به سن، وضعیت عمومی و بیماریهای زمینهای افراد بستگی دارد.
وی با تأکید بر رعایت توصیههای بهداشتی و پیشگیرانه در روزهای گرم سال، افزود: مصرف کافی مایعات، پرهیز از حضور غیرضروری در ساعات اوج گرما، رعایت بهداشت دستها، استفاده از آب و غذای سالم و استراحت کافی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از بروز این مشکلات است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز بیان کرد: در صورت بروز علائمی مانند تب بالا و مداوم، تنگی نفس، کاهش سطح هوشیاری، علائم شدید کمآبی بدن از جمله کاهش ادرار، تشنگی شدید یا بیحالی، استفراغ یا اسهال شدید و مداوم و همچنین تشدید بیماریهای زمینهای، افراد باید بدون تأخیر به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه کنند. همچنین سالمندان، کودکان و بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن نباید در مراجعه برای دریافت خدمات درمانی تأخیر کنند.